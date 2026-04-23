カルビー「フルグラ® コーヒー牛乳テイスト」発売
執筆者：motoe
カルビー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、シリアルブランド売上No.1の「フルグラ®」より、幅広い世代が楽しめる新商品「フルグラ® コーヒー牛乳テイスト」を4月27日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「コーヒー牛乳テイスト」は2023年7月に数量限定で発売し、消費者より「イメージしやすい味名と想像通りのおいしさ」「牛乳をかけたらおいしい！合わないわけがない」（一部抜粋）など高く評価されたもの。ノンカフェインのコーヒーパウダーを使用し、まろやかでコクのあるコーヒー牛乳テイストに仕上げており、やさしい味わいのため、子どもから大人まで楽しむことができる。パッケージは、鮮やかな黄色に大きくコーヒー牛乳と味名を明記することで、味わいがイメージしやすくされている。【商品概要】■商品名：フルグラ® コーヒー牛乳テイスト ■内容量：500g ■価格：オープン(想定価格 税込み1,000円前後) ■発売日：4月27日(月 )■販売エリア：全国のコンビニエンスストア以外の店舗 ■商品情報等：フルグラ®公式ウェブサイト／https://www.calbee.co.jp/frugra/