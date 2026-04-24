第９７３話 筍は母の味

宮澤賢治の『注文の多い料理店』は誰でも知っています。

ミステリー性とユーモア性があり、構成も見事です。

名作なので、ああいうのを書きたいとの憧れのためでしょうか、似た題名の作品が見受けられます。たとえば、『注文の多い料理小説集』とか、『注文のいらないレストラン』などです。

『注文のいらないレストラン』は森絵都のショート･ショートです。

そのレストランのシェフは｢お客さまの注文は必要ない｣と言います。

黙って座って待っていると、出てきた料理は、懐かしい故郷の料理で、一口頬張ると、母の味がするのです。

故郷の味、母の味なら、とくに注文はいらないというわけです。

私の母の味は《筍ご飯》です。

初夏の5月が私の誕生日ですが、そのころになると母が季節物の《筍ご飯》を作ってくれるのが定番でした。

世帯をもってから、代わって妻が作ってくれるようになりましたから、筍は私の分身に、ちかいかな～と思ったりしていました。

4月下旬、そんな私に、ソバリエのHkさんが大きく立派な筍を送ってくれました。もちろん筍が私の分身なんてご存知なくてのことです。

さっそく、その夜は筍ご飯、筍の天婦羅、筍の煮付けの《筍尽くし》です。

好きな物《尽くし》というのは、幸せ、贅沢の満足度が高いと思います。

5月は母の祥月命日です。長い間心臓を患っていたため母は、意識がなくなっても苦しそうでした。｢あと数日｣と医師に告げられ、妹と交代で付き添っていましたが、私の番のときに、痛くて苦しかったのでしょう、もがくようにして手で宙を掴んでいました。そして私の手を握って、黄泉の国へと旅立ちました。

来月は母の墓参りをしようと、筍ご飯を前にして思いました。

エッセイスト

ほし☆ひかる