不二家×サンリオ「ポムポムとのコラボ商品」発売

韓国貿易協会「第１７回 韓国商品展示・商談会」

第１７回 韓国商品展示・商談会が４月１８日、東京国際フォーラムで開催されました。この展示会は韓国の食品、電子、IT、健康、美容などを日本の商社に紹介する総合展示会で、韓国貿易協会が主催しています。