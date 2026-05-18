不二家×サンリオ「ポムポムとのコラボ商品」発売

群馬県草津町は草津を訪れる観光客に源泉掛け流し＋αのおもてなし「草津温泉感謝キャンペーン」を２０１０年１１月２６日～２０１１年２月２８日まで実施する。キャンペーンは宿泊施設、飲食施設、土産物店など１８…
全国に洋菓子店を展開する不二家は、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーション。不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけて来店客を迎えるなど、不二家のお店でポムポムプリンの世界観を存分に楽めるスペシャルな1か月となる。コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」。勉強、仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージが込められているという。今回、登場する商品は、「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」（税込321円）、「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」（税込626円）、おかしポーチ（ポムポムプリン）」（税込1,320円）など多数。また、コラボ期間限定で「不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボのラッピング店舗が登場。不二家 数寄屋橋店が6月1日（月）～30日（火）の期間限定でポムポムプリンデザインに大変身！ 店舗がポムポムプリン一色に。さらに、同期間中に銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」にて『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像も放映される。ポムポムプリン30周年アニバーサリーサイト：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp/