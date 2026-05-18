グリコ「ＢｉｆｉＸヨーグルトα」大容量タイプ発売

江崎グリコは、機能性表示食品「BifiXヨーグルトα」の大容量タイプを5月25日から全国のスーパー、ドラッグストアで発売する。商品は「ほんのり甘い・脂肪ゼロ」と「プレーン砂糖不使用・低脂肪」の2種類で、BMIが高めの人向けに「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」をWでサポートする日本初のヨーグルト。ビフィズス菌BifiXとイヌリン（食物繊維）を配合し、腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、日常のエネルギー代謝を支援する。容量は400gで、個人での買い置きや家族でのシェア需要を見込む。＜商品情報＞商品名：BifiXヨーグルトα＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞400g／＜プレーン砂糖不使用・低脂肪＞400g、希望小売価格：378円前後（税込）、商品特長：BMIが高めの方向けの機能性表示食品、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン5gを配合、「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」をサポート、発売日：2026年5月25日、届出番号：ほんのり甘い・脂肪ゼロ K424、プレーン砂糖不使用・低脂肪 K425