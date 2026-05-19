📅 2026/05/19 執筆者：編集部
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「キリンファミリーチャレンジカップ２０２６ｉｎ千葉」

キリンホールディングスは５月１７日、日本サッカー協会と共催で「キリンファミリーチャレンジカップ２０２６ｉｎ千葉」を高円宮記念ＪＦＡ夢フィールドで開催、全国から３２チームが参加した。今年８回目の開催となるチャレンジカップは人と人をつなぐイベント、年齢や性別、障がいに関わらず、家族や地域の仲間が参加するウオーキングフットボール。この日は朝から晴天で絶好のサッカー日和。フィールドには水筒やお弁当持参のファミリーが陣取りウオーキングフットボールを楽しんだ。オープニングには元ＳＡＭＵＲＡＩ　ＢＬＵＥ　中村俊介さんや森脇良太さん、元なでしこＪＡＰＡＮ宮間あやさん、阪口夢歩さんらも駆けつけ、元気を共有していた。キリンホールディングマーケティング戦略部長山田雄一さんは「今日の日を楽しみにしていた人、手を挙げて」と挨拶すると参加者全員が元気よく「はーい」と応えていた。ＳＡＭＵＲＡＩ　ＢＬＵＥ森保一監督は「ゲストの皆さんや家族、仲間とのつながりや交流を楽しんでください。私は来る決戦を前にその準備に追われています。是非とも応援下さい」とメッセージを届けた。

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