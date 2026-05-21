ブルボン「フェットチーネグミ」マリンレモン味発売

ブルボンはJA全農との「ニッポンエール」コラボレーションとして、5月26日から「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン味」を期間限定で全国発売する。同商品は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちに、大分県佐伯市特産のブランドレモン「マリンレモン」の果汁を組み合わせたプレミアム仕様のグミ。早摘みのマリンレモンを思わせる爽やかな風味と若々しい酸味が後を引く、ジューシーな味わいに仕上げた。マリンレモンは、大分県佐伯市の海岸地域で誕生したブランドレモンで、海風と太陽の恵みを受けて育つ。収穫時期により色や風味が異なり、秋は鮮やかな緑色で強い香りと酸味、冬はまろやかな酸味と豊富な果汁が楽しめる黄色いレモンとなる。＜商品情報＞商品名：フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン味、内容量：50g、発売日：2026年5月26日、販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など、一部コンビニエンスストア、価格：オープンプライス、賞味期限：9カ月