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📅 2026/05/21 執筆者：motoe
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キリン「氷結®無糖 サマーライム ＡＬＣ.７%」発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結®無糖」シリーズから、「キリン 氷結®無糖 サマーライム ALC.7%（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を6月23日より全国発売する。今回、発売する「キリン 氷結®無糖 サマーライム ALC.7%（期間限定）」は、暑い夏に飲みたくなる爽やかなライムの果実味とクールな冷涼感が楽しめる「無糖チューハイ」。余計な甘さがなく飲みやすく飲み飽きない味わいで食事に合わせやすいのも特徴だ。なお、「氷結®」ブランドサイトでは、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データやお客様調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結®無糖」を公開しています。詳細：https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hyoketsu/muto-taizen/

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