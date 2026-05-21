無印「たんぱく質・食物繊維・鉄分が補えるバウム」発売

無印良品を展開する良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、日常で不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に補えるバウム5種を、5月27日より、全国の無印良品の店舗、およびネットストアで順次発売する。今回発売するバウムは、既存のバウム(約80～110g)に比べ、1本約57gの食べきりサイズに仕立て、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に簡単に朝ごはんを済ませたい方や普段朝ごはんを食べない方にも手軽に取り入れやすい大きさ。目的に応じて、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」の一部を手軽に補えるよう、1本（約57g）当たり、たんぱく質5.0g～6.7g、食物繊維2.1g～4.6gを配合。また、「鉄分がとれるバウム」には、鉄分2.6mgが配合されている。味わいは、気分に合わせて楽しむことができ、朝ごはんを無理なく習慣化できるよう、甘い味と総菜系の味わいの2タイプが展開されるという。商品のラインナップは、たんぱく質に着目し、バナナとヨーグルトで爽やかな酸味と甘みに仕立てた「たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト」、たんぱく質に着目し、コクのあるチーズの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた「たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ」、食物繊維に着目し、豆乳クリームときな粉でほのかな甘みに仕立てた「食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉」、食物繊維に着目し、トマトとバジルの風味が引き立つように甘さを抑えて仕立てた「食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル」、鉄分に着目し、濃厚なチョコ生地と爽やかなオレンジ生地を合わせて２層に仕立てた「鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ」の５種。各180円。