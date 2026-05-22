日本アジアハラール協会「ＨＡＬＡＬＥＸＰＯ２０２６」

ハラール認証団体である日本ハラール協会（サィードアクター理事）の「HALAL INBOUND AND OUTBOUND EXPO２０２６」（主催ヒカリ）が５月１９日、２０日、東京都立産業貿易センターで開催され、国内外からバイヤーなど２００名が参加した。会場にはハラール製品メーカーなど５０社がブースを出展、バイヤー相手に熱心な商談が行われていた。オープニングセレモニーでは日本アジアハラール協会サィードアクター理事が「コロナ以後初めての開催になります。この間、ハラール製品は国内外とも大きく成長、マーケットでの認知も進んでいます」と開会宣言をした。この後、タイ王国、マレーシアなど海外からの来賓、バイヤーなどが「ハラールの日本製品は品質が高く、海外でも好評」と挨拶、会場から拍手が起こっていた。出展者代表ウメケン坂本欣司副社長は「ハラール事業に参加して最初は注文もなく苦労しましたが３年たってようやく軌道に乗り出しました。今では私ども企業の柱になってります」と喜びをあらわにしていた。また、バイヤー野呂明浩社長（冷凍サービス）は「ハラール製品をこれから始めようと会場に来ました。たくさんの商品があるので勉強になりました」と感想を述べた。また、RCTINTERNATIONL Co,LTD 村上義孝社長は「ドバイから急遽、やってまいりました。日本のハラール製品を海外に是非とも紹介したいですね」とコメントした。日本アジアハラール協会は日本でのハラール製品の認証団体で２００社以上の会員企業から成り立っている。国内海外での実績は評価が高い。