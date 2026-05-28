ほっかほっか亭 若江岩田店　敷地内にコインランドリー

持ち帰り弁当「ほっかほっか亭総本部」（大阪市、代表取締役会長兼社長青木達也）は、2026年5月28日、「ほっかほっか亭 若江岩田店」ならびに、同敷地内へコインランドリー「Wash＆Shine! 若江岩田店」をオープンする。同店は近鉄奈良線「若江岩田」駅から徒歩約5分という好立地。現在、東大阪エリアでは店舗を順次拡大している。また、中央環状線と八尾枚方線を結ぶアクセス良好な場所に位置しており、敷地内には8台分の駐車場と駐輪スペースを完備。近隣にはショッピングモールや市民プラザがあるため、駅からの帰宅途中や買い物帰りなど、自動車・自転車・徒歩など、さまざまな方法で立ち寄れる。併設としてコインランドリー「Wash＆Shine! 若江岩田店」を同時オープン。スマートフォンから事前に注文・決済ができるモバイルオーダーに対応していることから洗濯をしながら、待ち時間なく弁当を受け取ることが可能。住所大阪府東大阪市西岩田１丁目4-15、・営業時間：9:30～21:30、https://store.hokkahokka-tei.jp/store/274347