ＲＸ Ｊａｐａｎ「ＪＦＥＸ ＳＵＭＭＥＲ」開催

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、6月24日～26日の3日間、東京ビッグサイトにて、厳選された国内外の食品が集まる「JFEX（ジェイフェックス） -[国際]食品・飲料商談Week-」を開催する。本展には、世界各国から 日本未上陸の食品・ブランドが多数出展。国内ではまだ流通していない “新しい味” や “新たな食体験” との出会いの場として、バイヤー・メディアから高い注目を集めている展示会だ。物価上昇が続く中、日常の支出を抑える動きが広がる一方で、“価値のあるものにはお金をかける”消費行動も根強く存在している現状を踏まえ、本展では、その象徴として高付加価値食品に特化した専門エリア「プレミアム食品EXPO」 を設置。国内外のプレミアム食材やこだわり商品が並び、富裕層や高単価商材を求めるバイヤーから大きな関心を集めている。一方で、会場全体では、「日常使いしやすい価格帯の商品」「機能性や汎用性を重視した食品」なども多数出展されており、「特別な一品には投資する一方、日常は賢く選ぶ」という現在の消費のリアルな姿――“プレミアム志向とコスト志向が共存する食品市場の二極化”を、具体的な商材を通じて体感することができる内容となっている。また、同展示会では、特別企画展「JFEX AWARDS ～New to Japan～」を同時開催。同アワードは、出展社がエントリーした製品の中から、来場者に「いま最も仕入れたい商品」を選んでもらう投票型イベント。見事、最も多くの票を集めた栄えある商品には、特別な賞が授与され、海外の最新トレンドをいち早くキャッチし、ネクストブレイク商品を来場者により後押しすることができるという。【開催概要】■名称：JFEX SUMMER (第8回 国際 食品・飲料商談Week)■会期：年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00 ■会場：東京ビッグサイト ■同時開催展：第12回 “日本の食品” 輸出 EXPO SUMMER、第3回 国際 食品物流EXPO [FoodLogiX] ■主催：RX Japan ■公式サイト：https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp.html