キリン「氷結®ｍｏｔｔａｉｎａｉゴールドキウイ」発売

伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）は、強炭酸の刺激を楽しみながら6種のビタミンを摂取できる「無糖強炭酸水 Get’s VITAMIN」を2月15日に新発売する。健康志向の高まりやコロナ禍での…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、継続的なCSV※1活動として果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結®mottainai（以下、氷結®mottainai）」シリーズから、「キリン 氷結®mottainai ゴールドキウイ（期間限定）」（350ml缶・500ml缶）を6月30日（火）に全国発売する。宮崎産「ゴールドキウイ」ならではの爽やかな甘みと酸味が感じられ、爽やかな炭酸感とすっきりした後味が楽しめる同商品は、大雨による木の衰弱や、強風による影響で、サイズ、形、傷などで規格外になり、おいしいのに捨てられてしまう予定だった宮崎産「ゴールドキウイ」を使用。今回の発売により、約23t分の「モッタイナイ果実」のフードロス削減を目指すという。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結®mottainai ゴールドキウイ（期間限定）」 ■発売日：6月30日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格 ：オープン価格 ■アルコール度数：4％■純アルコール量：350ml缶：11.2g、500ml缶：16g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場／キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）