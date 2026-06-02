キリン「一番搾り夏缶」限定発売

キリンビールは、「一番搾り 限定夏示温インキデザイン缶」「一番搾り 糖質ゼロ 限定夏示温インキデザイン缶」「一番搾り ホワイトビール 限定夏示温インキデザイン缶」を6月30日から全国で期間限定発売する。缶の一部に温度で色が変わる示温インキを採用し、約10度まで冷やすとアサガオや花火、アジサイなどの夏をイメージしたモチーフがピンク色に発色する。中味は通常品と同じで、「一番搾り」は麦本来のうまみと飲みやすさ、「一番搾り 糖質ゼロ」はビールらしい飲みごたえ、「一番搾り ホワイトビール」は小麦麦芽由来のやわらかな味わいが特長。視覚的な楽しさを通じて夏のビール需要喚起を図る。＜商品情報＞商品名：一番搾り 限定夏示温インキデザイン缶、一番搾り 糖質ゼロ 限定夏示温インキデザイン缶、一番搾り ホワイトビール 限定夏示温インキデザイン缶、発売日：2026年6月30日、発売地域：全国、容量：350ml缶・500ml缶（ホワイトビールは350ml缶のみ）、価格：オープン価格、アルコール分：5％。