「ＪＯＯＰ オープンデー」７月８日 大阪で初開催

JOOP（Japan Olive Oil Prize）は、毎年東京で開催している「JOOP オープンデー」を2026年7月8日、大阪で初開催する。同イベントは2013年より日本で開催されている国際エクストラバージンオリーブオイル（EVO）コンクール。世界21カ国以上から約700本のEVOオイルがエントリーし、世界トップクラスのプロテイスター達による公正かつ透明性の高い審査のもと最優秀オイルを選出する。審査はBEST IN CLASS・GOLD PRIZE・SILVER PRIZEの3段階で行われ、ポリフェノール含有量賞やデザイン賞などを選定する日本最大規模の国際オリーブオイルコンクール。東京では毎回100社以上が参加し、受賞オイルの試飲・生産者情報の確認・仕入れ検討の場として活用されている。今回の大阪会場では、JOOP 2026受賞オイルの中から厳選したオイル、いずれもまだ日本市場に流通していない、世界最高水準の希少なEVOオイル。イベント名：Japan Olive Oil Prize、JOOP 2026 OPEN DAY in Osaka、日時：2026年7月8日17:30〜18:30、会場：Patsa＋（大阪市西区立売堀2-4-4 永瑞ビル1階）、参加費：無料（要事前登録）、主催：Japan Olive Oil Prize 実行委員会、申込締切：2026年6月29日正午.

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