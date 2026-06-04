トップに戻る
📅 2026/06/04 執筆者：編集部
トップに戻る

「ＪＯＯＰ オープンデー」７月８日 大阪で初開催

JOOP（Japan Olive Oil Prize）は、毎年東京で開催している「JOOP オープンデー」を2026年7月8日、大阪で初開催する。同イベントは2013年より日本で開催されている国際エクストラバージンオリーブオイル（EVO）コンクール。世界21カ国以上から約700本のEVOオイルがエントリーし、世界トップクラスのプロテイスター達による公正かつ透明性の高い審査のもと最優秀オイルを選出する。審査はBEST IN CLASS・GOLD PRIZE・SILVER PRIZEの3段階で行われ、ポリフェノール含有量賞やデザイン賞などを選定する日本最大規模の国際オリーブオイルコンクール。東京では毎回100社以上が参加し、受賞オイルの試飲・生産者情報の確認・仕入れ検討の場として活用されている。今回の大阪会場では、JOOP 2026受賞オイルの中から厳選したオイル、いずれもまだ日本市場に流通していない、世界最高水準の希少なEVOオイル。イベント名：Japan Olive Oil Prize、JOOP 2026 OPEN DAY in Osaka、日時：2026年7月8日17:30〜18:30、会場：Patsa＋（大阪市西区立売堀2-4-4　永瑞ビル1階）、参加費：無料（要事前登録）、主催：Japan Olive Oil Prize 実行委員会、申込締切：2026年6月29日正午.

登録フォームURL

関連記事

フードボイス記事ニュース

Ｊーオイルミルズ、健康志向「ラーマソフト減塩」発売

（株）Ｊ－オイルミルズは健康志向の消費者向けのラーマ製品ラインナップとして、「ラーマソフト減塩」を３月１日に発売する。ラーマソフト減塩はソフトタイプマーガリン（五訂日本食品標準成分表）と比べて塩分を４…

ア・ラ・ポテト うすしお味

商品特長 ●「ア・ラ・ポテト」は2023年秋に収穫した北海道産新じゃがのみを使った季節限定の厚切りポテトチップスです。 ●『ア・ラ・ポテト うすしお味』は、しお味をほどよく効かせ、まろやかな味わいが楽…

フードボイス記事ニュース

フジッコ「総菜部門など好調、３月期増収増益で着地」

フジッコは2019年度3月期連結決算を発表した。それによると売上高641億4500万円（前年比2，0％増）、営業利益52億1400万円（同3，4％減）、経常利益55億4600万円（同３，２％減）、当期…