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📅 2026/06/08 執筆者：shirai
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ナショナルフーズ「韓国屋台欲張りフェア」開催

ナショナルフーズが運営する焼肉どんどん亭は、6月8日から8月下旬まで期間限定で「韓国屋台欲張りフェア～冷麺で締める、夏のごちそう～」を開催する。韓国トレンドグルメをテーマに、骨付き一本カルビやサムギョプサル、チャンジャ巻き、ヤンニョムチーズたこ焼きなどの屋台メニューを展開するほか、SNSで話題の10ウォンパンやチーズハットグも用意。さらに、盛岡冷麺をはじめ、旨辛盛岡冷麺、大人のわさび海苔冷麺、レモン冷麺の4種類の冷麺をラインアップし、夏の焼肉の締めメニューとして提案する。単品注文のほか、食べ放題のデラックスコースとプレミアムコースでは追加料金なしでフェアメニューを楽しめる。＜フェア概要＞開催期間：2026年6月8日～8月下旬予定、開催店舗：焼肉どんどん亭全店、主なメニュー：骨付き一本カルビ、サムギョプサル、チャンジャ巻き、ヤンニョムチーズたこ焼き、10ウォンパン、チーズハットグ、THEプレミアム盛岡冷麺、旨辛盛岡冷麺、大人のわさび海苔冷麺、スッキリさっぱりレモン冷麺、きす串カツ、とうもろこし串カツ。

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