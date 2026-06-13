国分「未利用食品の活用コンソーシアム設立」

第１７１話 十二月四日 大和郡山・奥平茶会

《 蕎麦膳 》七 江戸時代、懐石料理の後段で蕎麦切を食したことは知られている。たとえば、茶人である松屋三代(久政､久好､久重)が記録した『松屋茶会記』(1533～1650)の、「久好茶会記」(1…