メルシャン「ＣｙＴとのプロジェクト第４弾」展開

メルシャン（社長：大塚正光）とヴィーニャ・コンチャ・イ・トロ（社長：エドワルド・ギリサスティ）は、両社が協働してワインを造り合うプロジェクト「パシフィック・リンク・プロジェクト」の第四弾商品となる、「シャトー・メルシャン 甲州 アミシス 2025」「シャトー・メルシャン 日本のあわ 甲州 アミシス トラディショナル・メソッド 2024」を7月14日より全国で発売する。昨年発売したプロジェクト第三弾商品「シャトー・メルシャン 甲州 アミシス 2024」では、コンチャ・イ・トロ社とともに栽培における議論や指導といった畑からの取り組みを新たに開始し、近年の日本食や飲料のトレンドである「うま味と余韻」に着目したワイン造りを実施。その結果、複雑さと厚みのある味わいが評価され、「日本ワインコンクール2025・甲州部門」において金賞を受賞した。昨年の成果を踏まえ、今年は日本固有品種である「甲州」の新たな可能性を求め、「シャトー・メルシャン 甲州 アミシス 2025」に加えて「シャトー・メルシャン 日本のあわ 甲州 アミシス トラディショナル・メソッド 2024」を新発売する。同商品では、瓶内二次発酵に挑戦し、「甲州」本来のフレッシュな果実の風味を引き出しながら厚みのある味わいで、飲み心地の良いスパークリングワインを実現した。「パシフィック・リンク・プロジェクト」は、「シャトー・メルシャン」とコンチャ・イ・トロ社の造り手が互いのワイナリーを行き来し、共同でワインを開発する取り組み。本プロジェクトでは、日本とチリそれぞれの地で、「シャトー・メルシャン」の日本ワインとコンチャ・イ・トロ社のチリワインを交互に生み出している。「イノベーティブ」「サステナビリティ」「グローバル」「ラグジュアリー」の4つのコンセプトのもと、両国の知見を生かしたワイン造りとマーケティングを通じて、日本ワインの魅力を国内外へ発信し、ワイン市場のさらなる活性化を目指すという。【商品概要】■商品名・色・アルコール度数：①「シャトー・メルシャン 甲州 アミシス 2025」・白・12％、②「シャトー・メルシャン 日本のあわ 甲州 アミシス トラディショナル・メソッド 2024」・白・11.5％■容量・容器：750ml・びん■カテゴリー分類：果実酒■発売日・発売地域：7月14日（火）・全国■価格：オープン価格