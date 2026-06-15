オハヨー乳業「とろ～りなめらか体験キャンペーン」開催

オハヨー乳業（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：山崎陽子）は、6月16日から7月31日までの期間、「ジャージー牛乳プリン とろ～りなめらか体験キャンペーン」を実施する。ジャージー牛乳プリンは濃厚なミルク感と“とろ～りなめらか”な食感により、日常の中で手軽に楽しめるご褒美デザートとして支持されていることから、同社では、今回、その“とろ～りなめらか”な心地よさを、食べるだけでなく、触感や香りでも感じてもらえるキャンペーンを展開する。対象商品をご購入すると、抽選で、オリジナルグッズの思わず触れたくなる、なめらかな手触りの「ジャージー牛乳プリン クッション」や、やわらかくやさしいミルクとカフェラテの香りの「ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット」などが、合計で1,300名にプレゼントされる。【キャンペーン概要】■対象商品：ジャージー牛乳プリン ミルク、ジャージー牛乳プリン カフェラテ ■応募方法：公式LINEまたは応募はがき ■応募締切：ハガキ／8月7日（金）※当日消印有効、LINE／7月31日（金）23:59まで ■賞品・当選者数：①A賞（3個購入で1口応募）／ジャージー牛乳プリン クッション（100名）、②B賞（3個購入で1口応募）／ジャージー牛乳プリン アロマキャンドル2個セット＜ミルク／カフェラテ＞（200名）、③Ｗチャンス／500円相当の「えらべるPay®」（1,000名）■キャンペーン詳細ページ：https://www.ohayo-milk.co.jp/campaign/jersey-pudding/