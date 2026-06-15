キリンビール「開業支援サイト」始動

赤城乳業株（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、２０２１年に４０周年を迎えるガリガリ君の特別企画として、７０円ガリガリ君の新味募集を９月１０日から１０月１５日の期間で実施する。応募された味について…
キリンビールは、飲食業界の課題解決と活性化を目的に、飲食店の開業や運営をデジタルで支援する新たな取り組みを始動し、第1弾として新規開業者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER」を6月15日に開設した。人手不足や各種コストの高騰、開業後の廃業率の高さなど飲食業界を取り巻く課題を受け、同社が飲食店支援で培ってきた知見やネットワークを生かして開業準備をサポートする。サイトでは、先輩オーナーへの相談機会や、キリンビール社員・専門家によるメニュー開発、物件取得、事業計画策定などへの助言、開業ノウハウをまとめた記事コンテンツなどを提供する。今後は既存飲食店向けデジタル支援サービス「CHEERS NAVI」の開発も進め、開業前から開業後まで一貫して支援する取り組みへ発展させる。＜サービス情報＞名称：CHEERS FRONTIER、開設日：2026年6月15日、対象：飲食店の開業を目指す人、主な内容：先輩オーナーへの相談、キリンビール社員・専門家によるサポート、開業ノウハウコンテンツの提供、サイトURL：https://cheersfrontier.kirin.co.jp/