キリンビール「開業支援サイト」始動

日本製粉「ＴＡＰ ＰＲＯＪＥＣＴ」支援を発表

日本製粉は、日本ユニセフ協会が実施する「TAP PROJECT JAPAN 2017」を支援することを発表した。 「TAP PROJECT」とは、世界中の子どもたちが「清潔で安全な水」を使えることを目…