森永製菓「１チョコ」キャンペーン開始

森永製菓は、カカオ産地の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の一環として、「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン2026」を6月15日から9月10日まで実施する。同活動は18年目を迎え、対象商品の購入による寄付に加え、2024年度からは参加者の主体的なアクションを重視した寄付の形を展開している。今回は「チョコレートの未来」をテーマに、イベント参加、自由研究チャレンジ、かべ新聞コンテスト、WEB上のクイズや入門コンテンツなど5つの参加方法を用意。チョコレートの価値や成り立ち、カカオ産地の課題を学ぶ行動を、カカオ産業の持続可能性向上とカカオの国の子どもたちへの支援につなげる。7月19日には「あそび まなび かがくラボ」に「森永製菓 1チョコ for 1スマイルブース」を出展する。＜キャンペーン情報＞名称：1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン2026、実施期間：2026年6月15日～9月10日、主な参加方法：イベント参加、自由研究チャレンジ、「なるほどチョコレート」かべ新聞コンテスト、チョコっとクイズ、1チョコ入門、特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/summer_2026