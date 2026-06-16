第９８１話 いつでも夢を

もう四十年ちかくもお付合いしているH化粧品会社の社長Ftさんと昼食を共にしました。お会いするのは年1～2回ぐらいですが、Ftさんは私が案内する蕎麦店にいつも満足されるので、会えばお蕎麦ということになっています。

今日、ご紹介したお店はイタリアン蕎麦の店｢グラサラ神楽坂｣。オーナーシェフの青山さんは、彼の仲間の桑岡さん(江戸ソバリエ)という人と、｢ズズズッRADIO｣を立ち上げるなど、志をおもちの方ですが、その前に個性のある蕎麦をさらに個性的なイタリア蕎麦という新しい道を開かれて、駒を進めている人です。

一方のFtさんはそうした目標をすでに成就された方ですが、それを成した経過を知っている私は良い意味で化け物のような方だと心から讃えています。

現に今日も驚くような話を聞きました。

Fさんの父親は佐賀市のFという所の出身です。そこにはご自分と同じ名前のF神社があり、古びた社になっているそうです。そこで資金は私が出すから、改築しようと提案したそうですが、このまま守っていきますと、断られたと笑っていました。いま一戸建てでも億単位、ましてや神社となれば、恐ろしい数字になるでしょうが、申し出た方も断った方も大したものです。

とにかく実現こそしなかったものの、そうした驚愕の話の一つや二つ必ず出てくるところが、Fさんなのです。

さらに今日は、こう告げます。｢私は120歳まで生きる｣｢不老長寿の薬を開発したい｣と。そうして切り返す刀で、｢ほしさんの夢は何？｣と突っ込っできます。

世間では｢終活｣などという言葉が当たり前のように流れていますが、そのわりに周りではそんなことを思ったり、行っている人はあまりいません。ですが、そう言われても可笑しくない年齢の男を捕まえて「あなたの夢は？」と訊くのです。やっぱりこの人は化け物だと苦笑するしかありません。ただ、お話して勇気が湧いてくるのは間違いありません。｢いつでも夢を｣とその気になってきます。きっとFさんは、天才的な人たらしなんでしょう。だから成功するのでしょう。

話ばかりではありません。もちろん青山さんの供する料理を美味しくいただきました。蟹、チーズ、トリフ蕎麦、そして豆乳に返しを加えたグラサラ流の蕎麦つゆは、私は絶品だと評しています。とくに蕎麦湯にすれば、まろやかで深い旨味がします。

tさんには、お嬢さんと一緒に行けるお店を選びましたと申し上げました。

江戸ソバリエ

ほし☆ひかる