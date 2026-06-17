ソフトバンクロボ「ＢＯＴＩＮＫＩＴ」発売

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまる（本社：香川県高松市、代表取締役社長：前田良博）は、baton（本社：東京都品川区、代表取締役：衣川洋佑）が運営する知的エンタメ集団「QuizKn…
ソフトバンクロボティクスは、大容量自動調理ロボット「BOTINKIT Omni」を6月17日に発売した。飲食業界や社員食堂、ホテル、セントラルキッチンなどで人手不足や人件費高騰、調理品質の均一化が課題となる中、最大30人分の大容量調理に対応する製品として展開する。13種類の調味料を自動投入でき、シェフの鍋さばきや火加減、味付けをプログラムで再現する。独自の3D立体調理と高精度な温度制御により、中華、和食、洋食、エスニックなど幅広いメニューに対応し、調理後はワンタッチで鍋が傾いて盛り付けを支援する。FDA、NSF、UL、FCCの米国認証に加え、日本食品安全認証も取得している。＜製品情報＞製品名：BOTINKIT Omni、発売日：2026年6月17日、用途：大容量自動調理、対応人数：最大30人分、URL：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/autocook/botinkit/＜展示情報＞イベント名：健康経営EXPO 2026、開催日時：2026年6月17日～19日午前10時～午後6時（最終日のみ午後5時まで）、会場：東京ビッグサイト、ブース：東3ホール E-20-29、展示製品：STEAMA、FLAMA、BOTINKIT Omni、参加費：無料、展示会HP：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hel.html