クラシエ「知育菓子の日　記念イベント」

クラシエ（フーズカンパニー）は7月19日、「知育菓子の日」を記念して7月18日、19日の2日間、選ぶ楽しさまで詰め込んだ初のバイキング形式の体験型イベント「みんなで知育菓子バイキング」を有明ガーデン中央吹抜広場で開催する。同イベントは子どもたちに人気の「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」など約20種類の知育菓子から好きな5商品を選び、その場で作る「食べるを楽しめる」2日間限定のプログラム。知育菓子を通じて、遊びながら育まれる創造力や達成感の価値を家族に届けたいというコンセプトで企画された。知育菓子の新商品を試せる体験コーナーやパネル展示など無料で楽しめる。参加方法は「7月19日は知育菓子の日「みんなで知育菓子®バイキング」参加予約フォーム」。1回につき最大32名。事前予約優先（空き枠がある場合のみ当日案内可）。イベントで使用する知育菓子によってはアレルギー物質が含まれるものもあり事前に確認の上、申込む。新商品の体験コーナーやパネル展示は予約なし。（無料）、開催場所：有明ガーデン「中央吹抜広場（東京都江東区有明2-1-8「2階）、体験料：719円（税込／1名あたり）、QRコード決済。

クラシエ「ホームページ https://www.kracie.co.jp/