Ｐａｓｃｏ「初のベビーフード」今夏テスト販売へ

日清「日清のどん兵衛 特盛天ぷらラー油そば」発売

日清食品は、「日清のどん兵衛 特盛天ぷらラー油そば」を11月28日に全国で発売する。「日清のどん兵衛」は、1976年の発売の和風カップ麺のブランド。今回発売する同商品は、「日清のどん兵衛」の具材の中で…