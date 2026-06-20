Ｐａｓｃｏ「初のベビーフード」今夏テスト販売へ

日清食品(社長：安藤徳隆) と安藤スポーツ･食文化振興財団 (理事長:安藤 基、以下安藤財団) は、食科学の発展に寄与する研究に取り組む大学院生を支援する給付型奨学金「日清食品･安藤百福 (あんどう …
敷島製パン（Pasco）は、社員のアイデアを事業化する試みの第一弾として、ベビーフードブランド「にぎぱくフレンズ」を始動し、応援購入サービス「Makuake」（Makuake)にて6月30日より「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」のテスト販売を開始する。「にぎぱくフレンズ」は、離乳食期に摂食機能の発達の上で重要な役割を担う“手づかみ食べ”に着目し、子どもの「自分で食べたい」という気持ちと、保護者の「できるだけ負担を減らしたい」という想いの両方に寄り添うベビーフードブランド。ブランド商品として、6月30日（火）より、さんまを主な原材料に使用した「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」を展開。調理不要・常温保存可能・持ちやすい形状設計により、忙しい日々の中でも“自分で食べる力”をやさしく育む商品に仕上げられている。「にぎぱくフレンズ」ティザーサイト：https://www.pasconet.co.jp/nigipakufriends/