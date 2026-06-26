キリン「氷結® 塩ライチ（期間限定）」再発売

「麒麟百年 極み檸檬サワー」新発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、同社が100年以上のビールづくりで培ってきた醸造技術と、「氷結®」ブランドなど多くの消費者から支持を得ているRTDのブレンド技術を融合したRTDの新ブランド「麒麟百年…