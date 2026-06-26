キリン「氷結® 塩ライチ（期間限定）」再発売

アサヒビールは３月２１日から全国のコンビニエンスストア限定で、「スーパードライスリムボトル」３５０ｍｌ缶と「クリアアサヒスリムボトル」３５０ｍｌ缶を発売する。２品ともアクティブでスタイリッシュなスリム…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、「キリン 氷結®（以下、氷結®）」ブランドから「キリン 氷結® 塩ライチ（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を7月21日より全国発売する。「氷結®」ブランドは、限定品を通して、特別感が感じられる“今だけのおいしさ”を、ブランドならではのみずみずしい果実感とスッキリ爽快な味わいを提供しているが、2001年の発売以来、累計で約150億本を販売。同社RTDカテゴリー売り上げNo.1ブランドとして好調に推移している。今回発売される「キリン 氷結® 塩ライチ（期間限定）」は、同年に発売した「氷結®」スタンダードシリーズの限定品の中で、2年連続売り上げNo.1を記録しているフレーバー。塩ライチというチューハイにはあまりない味わいで、夏にぴったりなスッキリ爽快なおいしさを楽しめめる商品。パッケージも「氷結®」らしい明るい世界観の中に、海やヤシの木のイラストをあしらい、夏を爽快に楽しめそうなデザインとなっている。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結® 塩ライチ（期間限定）」 ■発売日：7月21日（火） ■発売地域 ：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：5％ ■純アルコール量：350ml缶:14g、500ml缶:20g ■製造工場 ：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）