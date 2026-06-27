キリン「氷ゼロ スパークリングに期間限定商品」新登場

キリンビール（社長：堀口英樹）は、ノンアルコール・チューハイテイスト飲料「キリン 氷ゼロ スパークリング」ブランドより、「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」（350ml缶）を7月21日より全国発売する。近年健康志向や、適正飲酒への関心の広がりを背景に、ノンアルコール・チューハイテイスト飲料カテゴリーの購入者は2019年から2025年まで約2倍と中長期的に増加している中、「氷ゼロ スパークリング」は、渋みや雑味を取り除いた透明な「クリア果汁」のみを使用した、みずみずしい果実の爽快なおいしさと、ノンアルコール商品開発で培ってきた特許技術で実現した、ノンアルコールでありながら「お酒のような飲みごたえ」が高評価を得ている。今回発売する「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」は、「クリア果汁」を使用した、みずみずしいバレンシアオレンジの果実感と「お酒のような飲みごたえ」を爽快に楽しめるノンアルコール・チューハイテイスト飲料。同社では、期間限定品を発売することで、これまでノンアルコール・チューハイテイスト飲料を飲んだことがない消費者にも「氷ゼロ スパークリング」をお手に取ってもらい、飲用機会の拡大を図りたいとしている。【商品概要】■商品名：「キリン 氷ゼロ スパークリング バレンシアオレンジ（期間限定）」■発売日：7月21日（火）■発売地域： 全国■容量・容器： 350ml・缶■価格： オープン価格■アルコール分：0.00%■製造工場 ：キリンビール仙台工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）