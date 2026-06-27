カルビー「３０周年記念 じゃがりこ 肉みそ味」発売

※ケータイからはコチラ ハイサワーが誕生して30周年、わるなら♪ハイサワーのＣＭで今や「お酒を割る飲料」として全国的にハイサワーが飲まれています。その理由は簡単。安全で美味しいからです。ではなぜ美味し…
カルビー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原信)は、「じゃがりこ」30周年の記念商品として「じゃがりこ 肉みそ味」を6月29日（肉の日・月）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。「じゃがりこ」は“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えた。30周年特別企画として、「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共創し開発した『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』や、「じゃがりこ」国民投票「また食べたい！じゃがりこ」で第1位に選ばれた『じゃがりこ アスパラベーコン味』、さらに初の「じゃがりこ30周年公式ファンブック」などを展開してきたが、今回は『食べだしたらキリンがない』に始まる、「じゃがりこ」ならではの“ダジャレ”文化にフォーカスした新商品として、肉（29）の日×みそ（30周年）を掛け合わせた、遊び心あふれる「肉みそ味」を発売。濃厚な肉みそのコクに唐辛子のふんわり香るピリ辛さを加え、口いっぱいに広がる満足感が特長で、スティックにそぼろ粒をちりばめて肉みそのおいしさを視覚的にも表現。パッケージは、肉みそを想起させる茶色を基調に光沢感を持たせて、30周年の特別感を演出しているという。内容量：52g、価格：オープン(想定価格 税込み200円前後)、30周年記念特別ウェブサイト： https://www.calbee.co.jp/jagarico30th/