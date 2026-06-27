カルビー「３０周年記念 じゃがりこ 肉みそ味」発売

博水社「ハイサワー３０周年 夏に向けて パワー全開」

※ケータイからはコチラ ハイサワーが誕生して30周年、わるなら♪ハイサワーのＣＭで今や「お酒を割る飲料」として全国的にハイサワーが飲まれています。その理由は簡単。安全で美味しいからです。ではなぜ美味し…