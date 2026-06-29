ミツカン「Ｆｉｂｅｅ むぎゅっとワッフルに新ライン」

Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次）は、6月29日より一部リテール、7月29日よりミツカン公式通販、7月8日よりECサイト（アマゾン、楽天市場）にて「Fibee むぎゅっとワッフル レモン」を発売する。Fibeeむぎゅっとワッフルは、Fibeeシリーズでも特に売り上げが好調で、おやつだけではなく、朝ごはんとしても利用の多い商品。これまでアールグレイ・ココア・抹茶・メープル・ほうじ茶・チーズの6種を展開してきた。Fibeeは消費者の声を直接聞ける「腸内会」というファンコミュニティがあり、そこで「さっぱりとした柑橘系フレーバーがほしい」という声が多数寄せられこともあり、この度、暑い時期でも爽やかに楽しめる新フレーバー初の柑橘系フレーバーを発売することとなった。甘酸っぱいレモン味のむぎゅっと食感の生地に、レモンピールをアクセントにきかせた夏らしい商品に仕上がっている。参考小売価格（税抜）：248円