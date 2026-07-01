カルビー「ポテトチップス 納豆×浅漬け風味」発売

阪神電気鉄道は7月5日～7日に阪神甲子園球場の2024年フードイベント第七弾として、「甲子園 チーズ祭」を初開催する。同イベントでは、チーズブランド「QBB」をはじめ、西日本バーガー協会監修の下、チー…
カルビーは、福島市と初めて共創した新商品「ポテトチップス 納豆×浅漬け風味」を7月6日から東北エリアで数量限定発売する。福島市が2024年に納豆の消費金額日本一となり、「納豆のまち」として注目される一方、市内外へのPRに課題があったことから、2025年8月に「福島市と納豆に関する新商品開発プロジェクト」を開始。福島市の地元大学生や飲食店関係者とワークショップを行い、4種類の味の方向性から「納豆＋タレ・白菜漬物風味」を選定した。新商品は、納豆のうま味の中に漬物の酸味を感じる奥行きのある味わいが特長。パッケージも地元大学生や飲食店関係者と考案し、福島市との共創商品であることや納豆の珍しい食べ方が伝わるデザインに仕上げた。＜商品情報＞商品名：ポテトチップス 納豆×浅漬け風味、内容量：53g、価格：オープン、想定価格：税込170円前後、発売日：7月6日、販売エリア：東北エリア、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、土産物店など、備考：数量限定、なくなり次第終了。一部チェーンに限り栃木県、茨城県でも発売、商品URL：http://www.calbee.co.jp/nattouasaduke/＜キャンペーン情報＞実施期間：7月1日13時30分〜7月5日23時59分、応募条件：カルビーPR部公式Xアカウント（@calbee_PR）をフォローし、該当投稿をリポストまたは引用ポスト、賞品：ポテトチップス 納豆×浅漬け風味1ケース12袋入り、当選者数：30名。