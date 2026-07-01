カルビー「ポテトチップス 納豆×浅漬け風味」発売

健康ニュース ８月１５日号 猫いらず＆血液サラサラ

健康講演会などで参加者から「血液サラサラ」に関する質問を受けることが時々あります。この類の質問をされる多くの方は、血液をサラサラにする治療薬やサプリメントを使っていることが多いと言えます。例えば、「…