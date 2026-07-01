かどや製油「ごま油醤油」発売

日清食品「日清麺職人トマト仕立ての塩」発売

日清食品は、「日清麺職人トマト仕立ての塩」を６月１１日に全国で新発売する。トマトの爽やかな酸味と鶏だしの効いた塩味がバランスよく調和したスープは、すっきりとしながらも、しっかりと旨みを感じられる味わい…