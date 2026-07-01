かどや製油「ごま油醤油」発売

日本マクドナルドは、秋限定のサイドメニュー５種類を８月３０日と９月６日から、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて、期間限定で販売を開始する。今回登場する新メニューは、オニオンやレリッシュの入っ…
かどや製油は、フンドーキン醬油と共同開発した新商品「ごま油卵かけ醤油」を発売した。これまで同社オンラインショップや福岡空港、大分空港などで販売してきたが、7月1日から順次、成城石井の一部店舗でも取り扱いを開始する。同商品は、かどや製油のコクのあるまろやかな「純正ごま油」と、フンドーキン醬油の甘口の九州醤油を組み合わせた卵かけごはん向け調味料。卵かけごはんにかけるだけで、醤油のうまみや甘み、ごま油の香ばしさとコクが加わり、忙しい朝でも手軽に満足感のある一杯を楽しめる。納豆、冷奴、サラダにかけるほか、卵焼きの味付けにも使えるなど、日々の食卓で幅広く活用できる。＜商品情報＞商品名：ごま油卵かけ醤油、内容量：215ml、販売価格：店頭想定価格はオープン価格、かどや製油オンラインショップ販売価格は税抜750円、税込810円、取扱店舗：かどや製油オンラインショップ、成城石井一部店舗、福岡空港、大分空港、高松空港など、商品ページ：https://www.kadoya.com/products/collaboration/gomaaburashoyu/、オンラインショップ：https://shop.kadoya.com/house/101250.html