日本介護食品協議会「ＵＤＦの日」キャンペーン開催

※ケータイからはコチラ 【展示商談会】長野県の酒造メーカー６０社が出展する「長野の酒メッセ東京２０１１」がグランドプリンスホテル高輪で開催された。会場には居酒屋、レストランなどのバイヤーはじめ消費者な…
日本介護食品協議会は、7月11日の「UDF（ユニバーサルデザインフード）の日」に合わせ、UDF商品詰合せなどが合計420名に当たるプレゼントキャンペーンを7月1日から31日まで実施する。キャンペーンは、同協議会のLINE公式アカウントを友だち追加し、簡単なアンケートに回答するだけで応募でき、その場で抽選結果が分かる仕組み。UDFの認知向上と理解促進を目的に、介護が必要な人やその家族だけでなく幅広い層に参加を呼びかける。UDFは、日常の食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品で、レトルト食品や冷凍食品、とろみ調整食品などがある。パッケージにはUDFマークが表示され、「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」の4区分で、利用者に適した商品を選びやすくしている。＜キャンペーン情報＞名称：「UDF（ユニバーサルデザインフード）の日」キャンペーン、応募期間：7月1日〜31日、応募方法：LINE公式アカウントを友だち追加し、アンケートに回答、賞品：UDF商品詰合せ3,000円相当120名、さらに抽選で20名にオリジナル保冷レジカゴトートバッグ、「えらべるPay」500ポイント300名、当選人数：合計420名、LINE公式アカウント：https://lin.ee/xVMH8pZ