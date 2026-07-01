日本介護食品協議会「ＵＤＦの日」キャンペーン開催

長野県酒造組合「長野の酒メッセｉｎ東京２０１１」開催

※ケータイからはコチラ 【展示商談会】長野県の酒造メーカー６０社が出展する「長野の酒メッセ東京２０１１」がグランドプリンスホテル高輪で開催された。会場には居酒屋、レストランなどのバイヤーはじめ消費者な…