キリン「氷結ｍｏｔｔａｉｎａｉ 富良野メロン」発売

キリンビールは、セブン‐イレブン・ジャパンと協働し、果実のフードロス削減や農家支援につながる「キリン 氷結mottainai」シリーズの新商品「キリン 氷結mottainai 富良野メロン」を8月4日から順次、全国のセブン‐イレブン、ヨークベニマル、イズミ、ダイイチで期間限定発売する。同シリーズは、おいしいのに廃棄予定だった規格外果実「モッタイナイ果実」を活用するチューハイ。セブン‐イレブン・ジャパンとの協働第2弾となる今回は、北海道産「富良野メロン」の割れや奇形、表面の傷などにより廃棄予定だった果実を使用する。富良野メロン約5,000個分にあたる約8tのフードロス削減を目指し、売り上げの一部は日本の果実農家支援に活用する。商品は、富良野メロンならではの完熟したジューシーな甘さと爽やかな香り、すっきりとした後味を楽しめる味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：キリン 氷結mottainai 富良野メロン、発売日：8月4日より順次発売、発売地域：全国のセブン‐イレブン、ヨークベニマル、イズミ、ダイイチ、容量・容器：350ml缶、500ml缶、価格：オープン価格、アルコール分：4％、果汁：0.2％、純アルコール量：350ml缶11.2g、500ml缶16g、製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場予定。