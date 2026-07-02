はくばく「薬膳雑穀涼やかブレンド」発売

ピルクル 健康サポート（日清ヨーク）

商品特長 「血中の中性脂肪の低減に役立つ」「食後の血糖値の上昇抑制を助ける」「便秘気味の方の便通改善」 の3つの効果が期待できる機能性表示食品で、「ピルクル」ならではのコクのあるおいしさはそのままに、…