はくばく「薬膳雑穀涼やかブレンド」発売

商品特長 「血中の中性脂肪の低減に役立つ」「食後の血糖値の上昇抑制を助ける」「便秘気味の方の便通改善」 の3つの効果が期待できる機能性表示食品で、「ピルクル」ならではのコクのあるおいしさはそのままに、…
はくばくは、大さじ1杯から始められる“ゆる薬膳”商品「薬膳雑穀涼やかブレンド」を9月1日に全国で発売する。同商品は、普段の米に大さじ1杯を加えて炊くだけで、日常のご飯に薬膳の考え方を取り入れられる雑穀ブレンド。薬膳における「一物全体」の考え方に基づき、7種の全粒穀物を使用し、食物繊維や大豆イソフラボンを主食から摂れる配合にした。和漢素材として小豆と緑豆を配合し、体を労わる食事を手軽に始められる点も特長。クセが少なくあっさりとした味わいで、毎日のご飯として続けやすく、幅広いおかずに合わせやすい。はくばくは、日常の食事に無理なく薬膳を取り入れたいという需要に応え、主食からセルフケアを提案する。＜商品情報＞商品名：薬膳雑穀涼やかブレンド、発売日：9月1日、発売地域：全国、内容量：240g、希望小売価格：税込702円、賞味期限：360日、レシピURL：薬膳雑穀ごはんとスープカレー https://www.hakubaku.co.jp/recipe/998/、さば味噌生姜の炊き込みごはん https://www.hakubaku.co.jp/recipe/996/、梅昆布のとろとろ茶漬け https://www.hakubaku.co.jp/recipe/997/