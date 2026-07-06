パイン「パインアメ夏祭り」開催

パインは、8月8日の「パインアメの日」に合わせ、イベント「パインアメ夏祭り2026」を8月8日に大阪市中央区のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催する。同社が日本記念日協会に8月8日を「パインアメの日」として記念日認定されてから今年で11周年を迎えるほか、会社設立とパインアメ発売から75周年、令和8年8月8日と8が並ぶ節目の年となる。イベントには、平成ノブシコブシの吉村崇、マユリカ、5GAP、『水曜どうでしょう』ディレクターの藤村忠寿、嬉野雅道、同社会長の上田豊、公式SNSの中の人マッキーらが登壇。パインアメ誕生75周年の感謝を伝えるステージを展開する。会場では、パインアメをはじめとするキャンディや「パインアメくん」のぬいぐるみ、会場限定パインアメ柄フェイスタオル、コラボ商品の物販、おたまでアメをすくう「アメすくい」、「パインアメミニアイス」のふるまいなども予定している。＜イベント情報＞イベント名：パインアメ夏祭り2026、日時：8月8日、開場10時、開演10時30分、物販9時30分〜13時30分予定、会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、住所：大阪市中央区大阪城3番6号、アクセス：JR環状線森ノ宮駅徒歩7分、地下鉄中央線森ノ宮駅徒歩5分、JR環状線大阪城公園駅徒歩6分、定員：275組550名、料金：無料招待、出演者：吉村崇、マユリカ、5GAP、藤村忠寿、嬉野雅道、西田二郎、上田豊ほか、MC：淡路祐介、主催：FM大阪、協賛：パイン、協力：未来のテレビを考える会。＜申込情報＞受付期間：7月6日12時〜7月22日23時59分、受付URL：https://www.fmosaka.net/_ct/17848325、取材申請フォーム：https://forms.gle/d44BXogmnSPrX5Jg9