グリーンカルチャー「ヴィーガンだし」発売

グリーンカルチャーは、動物性原材料を一切使用しない業務用商品「ヴィーガン和風だし」「ヴィーガン野菜だし」「ヴィーガン中華風だし」を7月6日に発売した。近年、飲食店やホテル、給食施設などでヴィーガンメニュー対応の需要が高まる一方、動物性エキスを使わずに本格的な旨味やコクを出すことや、専用だしのコストが課題となっていた。同シリーズは、完全植物性でありながら、ひとさじで味が決まり、料理のベースとして使いやすい業務用だしとして開発した。NPO法人ベジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得しており、ヴィーガンやベジタリアン向けメニュー開発に対応する。昆布の旨味を活かした和風、濃縮野菜の旨味が広がる野菜、コク深い中華風の3種を展開し、スープや炊き込みご飯、シチュー、チャーハン、あんかけ、炒め物のベースや隠し味として幅広く活用できる。＜商品情報＞商品名：ヴィーガン和風だし、特徴：昆布の旨味が広がる万能和風だし。商品名：ヴィーガン野菜だし、特徴：濃縮野菜の旨味を活かした万能洋風だし。商品名：ヴィーガン中華風だし、特徴：コクと旨味のある万能中華だし。発売日：7月6日、規格：500g、ケース入数：20、温度帯：常温、購入方法：業務用食品卸、EC。