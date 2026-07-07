マルトモ「だしの力」２０ｇ増量キャンペーン

マルトモは、混合削りぶし「だしの力80g」で、20g増量キャンペーンを8月から数量限定で実施する。同商品は日経POSセレクション2025年年間売上No.1商品で、2007年の発売以来、長く支持されている。深い雑味のある宗田がつお節を中心に、さば節、むろあじ節、かつお節の4種類をブレンドし、削りぶしの相乗効果で複雑味のある濃厚なだしが取れる商品に仕上げた。今回の増量企画は日頃の愛顧に感謝を込めたもので、人が集まる機会の多いお盆休みや夏休み、新米の季節に向けて利用を呼びかける。食品価格の高騰が続く中、同社は生産や配送体制の効率化などコスト削減に努め、生活者に寄り添った提案を続けるとしている。＜商品情報＞商品名：だしの力 80g+20g増量、増量内容：25％、20g、標準小売価格：税抜480円、発売エリア：全国のスーパーマーケットなど、出荷期間：8月〜9月末予定、備考：店舗により取り扱いのない場合や販売終了の場合あり、限定数に到達次第終了。