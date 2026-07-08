キッコーマン「ピュレフルーツ アサイーボウル」発売

キッコーマン食品は、「デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」を8月24日から全国で発売する。同商品は4月からセブン‐イレブン限定で販売していたが、好評を受けて販売エリアを拡大する。ブラジル産アサイーピューレーを使用した果実100％の“飲むアサイーボウル”で、アサイーの風味を活かしながら、バナナ、りんご、ぶどう、ミックスベリーなどアサイーボウルによく使われるフルーツをブレンドした。ワンハンドで手軽に、アサイーボウルのような濃厚な味わいを楽しめる。「ピュレフルーツ」シリーズは1袋で1/2日分の果実を摂ることができ、朝食や昼食、おやつ、デザートなどさまざまな場面に対応。凍らせて楽しむこともでき、弁当などの保冷剤代わりにも活用できる。＜商品情報＞商品名：デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト、内容量・容器：110gパウチ、希望小売価格：オープン価格、全国発売日：8月24日、販売地域：全国、問い合わせ先：キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358。