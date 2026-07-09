ハナマルキ「酵母発酵液体塩こうじ」韓国で特許

国分「三郷流通センター完成 関東圏物流を賄う」

※ケータイからはコチラ 首都圏で最大規模となる国分三郷流通センターがこのほど完成し、４月６日、その竣工式が行われた。竣工式には埼玉県塩川副知事、三郷市木津（きず）市長はじめメーカーなど300名が招かれ…