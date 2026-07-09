ハナマルキ「酵母発酵液体塩こうじ」韓国で特許

※ケータイからはコチラ 首都圏で最大規模となる国分三郷流通センターがこのほど完成し、４月６日、その竣工式が行われた。竣工式には埼玉県塩川副知事、三郷市木津（きず）市長はじめメーカーなど300名が招かれ…
ハナマルキは、業務用商品「酵母発酵液体塩こうじ」について、6月26日に韓国で特許査定を受領した。同特許は製法と製品特徴に関するもので、中国、インドネシア、台湾に続き4か国目となる。同商品は、同社が培ってきたみそ酵母の発酵技術を応用し、2021年11月に発売した業務用の液体塩こうじ。酵母発酵により酒精無添加を実現し、既存の液体塩こうじと比べてうまみ成分のアミノ酸含有量が約1.7倍に高まっている。酵母発酵時に生まれるエステル香により麹特有の香りを抑え、加温や加熱時にも白濁しにくい点も特長。水産加工品、調味料、漬け物、スイーツなど国内の幅広い食品で採用されており、韓国市場でも現地ニーズに合わせた新たなカテゴリーへの提案を進める。＜商品情報＞商品名：酵母発酵液体塩こうじ、内容量：500ml、10L、原材料：米こうじ、食塩、用途：業務用、備考：10Lタイプはハラール認証MUI取得、ブランドサイト：https://www.hanamaruki.co.jp/shiokouji.html