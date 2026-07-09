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📅 2026/07/09 執筆者：shirai
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カルビー「かっぱえびせん フレンチサラダ味」発売

カルビーは、「かっぱえびせん」初の味替わり商品として1986年に登場し、今年10月に発売40周年を迎える「かっぱえびせん フレンチサラダ味」を7月20日から全国のコンビニエンスストアで先行発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では7月27日から期間限定で発売する。「かっぱえびせん」は、創業者の幼少期の好物だった川えびの天ぷらに着想を得て1964年に発売されたロングセラー商品。天然えびを殻ごとまるごと使用し、風味とカルシウムが楽しめる商品として幅広い世代に親しまれている。「フレンチサラダ味」は、川えびの天ぷらに柑橘類をしぼってかけるとおいしいことから生まれた味で、程よい酸味と爽やかな味わい、レギュラー品より細めの生地による軽い食感が特長。今回、口に入れた瞬間に広がる酸味をアップし、ガーリックやオニオンなど香味野菜の風味を加えることで、夏にぴったりの味わいに進化させた。＜商品情報＞商品名：かっぱえびせん フレンチサラダ味、内容量：64g、価格：オープン、想定価格：税込170円前後、発売日・販売エリア：7月20日から全国のコンビニエンスストア、7月27日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗、備考：期間限定、店舗により取り扱いのない場合や売り切れの場合あり、公式サイト：https：//www.calbee.co.jp/kappaebisen/、動画：https：//www.calbee.co.jp/kappaebisen/factory/、開発秘話：https：//note.calbee.jp/n/n7c51bb5c1063

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