カルビー「かっぱえびせん フレンチサラダ味」発売

キリン「のどごし スペシャルタイム」売れ行き好調

キリンは4月18日に発売した麦100％で丁寧に造られた上質な味わいが特徴の「キリン のどごし スペシャルタイム」が、発売1ヶ月あまりで100万ケース（大びん換算）を突破し、年間販売予定数の約2割を販売…