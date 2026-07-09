キユーピー「インド販売会社」設立

キユーピーは、インドでグループ商品の販売拠点となる現地法人を2026年9月に設立する。営業開始は2027年以降を予定している。新会社では、アジアパシフィックのグループ会社で製造したマヨネーズやドレッシングを中心に輸入販売する。インドは人口が14億人を超えると推計され、経済成長や中間所得層の拡大に伴い、食の多様化が進んでいる。マヨネーズやドレッシング類の市場も拡大しており、キユーピーは2025年に同国に駐在員事務所を開設して食品市場の調査を進めてきた。今後の需要拡大とグループ商品の展開が見込めると判断し、現地法人設立を決めた。キユーピーはインドでの販売拡大とブランド認知向上を目指し、現地の食文化に合わせたメニュー提案を通じて、インドの食の発展に貢献していく。＜会社情報＞社名：KEWPIE INDIA PVT. LTD.仮称、事業内容：マヨネーズ、ドレッシングなどの輸入販売、会社設立日：2026年9月予定、本社所在地：インド共和国ハリヤナ州、資本金：1億1,500万インドルピー、約2億円、出資比率：キユーピーグループ100％。