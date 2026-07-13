湖池屋「海苔と本わさび」発売

商品特長 ●「プロスピA」のカードがランダムで1枚付いた、うすしお味のポテトチップス。 ●KONAMIが選抜した選手の「2024プロスピセレクション」とアニバーサリー総選挙2024のユーザー投票で選出…
湖池屋は、オンラインショップ限定のポテトチップス「湖池屋揚げたて直送便」シリーズから、夏限定商品「季節の揚げたて直送便 海苔と本わさび」を7月13日から受注販売する。同シリーズは、工場で揚げた瞬間の“揚げたてのおいしさ”を届けることにこだわり、生産から3日以内に出荷するオンラインショップ限定商品。国産じゃがいもを100％使用し、軽やかな食感とじゃがいも本来の旨みが楽しめる。今回の新商品は、清涼感のある辛味が特長の安曇野産本わさびを使用し、夏に合う爽やかな味わいに仕上げた。さらに、伊勢湾産海苔を使った香り豊かな「焼ばら海苔」を小袋で別添し、好みの量をかけることで、海苔の香りと本わさびの辛味が調和した奥行きのある味わいを楽しめる。晩酌や自分へのご褒美、ギフトにも適しており、「湖池屋揚げたて直送便 芋の旨み味わう しお味」との味くらべセットも用意する。＜商品情報＞商品名：季節の揚げたて直送便 海苔と本わさび、内容量：6袋セット、1袋75g、焼ばら海苔トッピング6袋付き、1袋1.5g、価格：税込1,980円、送料別、発売日：7月13日、販売先：湖池屋オンラインショップ、受注期間：7月13日12時〜7月21日17時、販売ページ：https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/chokusoubin_summer.aspx