湖池屋「海苔と本わさび」発売

キリン「海外戦略シェア２０％目指す 堀口社長」

キリンビールは９月２５日、海外事業戦略について記者会見を行い、堀口英樹社長は「東南アジアを中心に売り上げは増加しており、これを背景に新会社を発足させ、シャアアップをはかる」と方針を語った。キリンの海外…