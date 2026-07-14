キッコーマン「豆乳飲料に新しいラインアップ」登場

キッコーマンソイフーズは、9月7日に「キッコーマン 豆乳飲料 」シリーズから新製品2種を全国で新発売する。今回発売されるのは、「豆乳飲料 ジャスミンティー」と「豆乳飲料 メープル」。「豆乳飲料 ジャスミンティー」は、ジャスミンティーのすっきりとした味わいを楽しめる豆乳飲料で、ジャスミンの優雅な香りが特長。豆乳のコクを感じながらも飲みやすく、忙しい毎日のリフレッシュタイムにおすすめだ。「豆乳飲料 メープル」は、メープルのやさしい甘さと香ばしい風味が特徴の豆乳飲料で、やさしくコクのある味わいがお楽しめ、食後のデザートやおやつなどにおすすめ。また、「豆乳飲料 ジャスミンティー」「豆乳飲料 メープル」は、そのまま飲むことはもちろんのこと、パックのまま凍らせて“豆乳アイス”や、粉ゼラチンを加えて冷やし固めて“豆乳プリン”としても楽しむこともできる。【商品概要】■商品名：①キッコーマン 豆乳飲料 ジャスミンティー、②キッコーマン 豆乳飲料 メープル ■内容量・容器：各200ml 紙パック ■希望小売価格（1本あたり）：125円 ■発売日：9月7日 ■販売地域：全国 ■お客様お問合せ先：キッコーマンソイフーズ お客様係 TEL 0120-1212-88