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📅 2026/07/15 執筆者：shirai
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ヤマキ「楽チンめしキャンペーン」開催

ヤマキは、公式Xアカウントで「ヤマキ楽チンめしキャンペーン」を7月15日10時から実施する。同キャンペーンは、暑い夏の食事づくりを手軽に楽しんでもらうことを目的に、電子レンジやヤマキ商品を抽選で計50名にプレゼントするもの。夏場はキッチンの暑さを避けるため、火を使わずに食事を用意したいニーズが高まっている。同社は、具材を入れて電子レンジで加熱するだけで一品が作れる電子レンジ専用調味料「楽チン屋」シリーズを展開しており、調理や後片付けの負担軽減につながる商品として提案する。賞品には、「ヤマキ割烹白だし」「氷熟マイルド削り」のほか、「レンジで作るだし巻き卵の素」「レンジで作る参鶏湯の素」「レンジで作る和だしスープカレーの素」などを用意。火を使わない調理の手軽さと、夏場の食事づくりに役立つ商品活用を訴求する。＜キャンペーン情報＞キャンペーン名：ヤマキ楽チンめしキャンペーン、期間：7月15日10時〜7月29日23時59分、賞品：ヤマキ楽チンめしセット5名、ヤマキ商品セット45名、応募方法：ヤマキ公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポスト、希望賞品をリプライ、当選発表：当選者にXのDMで連絡、賞品発送：9月上旬以降予定。

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