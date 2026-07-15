キッコーマン「芯からぽっと」シリーズ新商品２品発売

キッコーマン食品は、濃縮タイプの鍋つゆ「キッコーマン 芯からぽっと」シリーズから、新商品「酸辣湯」「麻辣湯」を8月24日から全国で発売する。また、既存品の「参鶏湯」は千切り生姜を増量してリニューアル発売する。同シリーズは、生姜や花椒、唐辛子などを使い、体の芯から温まる味わいを提案する鍋つゆ。豆乳おからパウダーを配合することで、とろみがあり冷めにくく、温かさが続く仕立てにした。「酸辣湯」は、鶏としいたけのだしに2種類の酢、唐辛子、白胡椒、すりおろし生姜を合わせ、酸味と辛味が後引く味わいに仕上げた。「麻辣湯」は、鶏と牛テールのだしにスパイスを効かせ、花椒と唐辛子による痺れる辛さとうま味が楽しめる。「参鶏湯」は、鶏白湯ベースに生姜を効かせた濃厚な味わいで、千切り生姜と高麗人参エキスを加えた。＜商品情報＞商品名：キッコーマン 芯からぽっと 酸辣湯、内容量・容器：125gパウチ、希望小売価格：税抜210円。商品名：キッコーマン 芯からぽっと 麻辣湯、内容量・容器：125gパウチ、希望小売価格：税抜210円。商品名：キッコーマン 芯からぽっと 参鶏湯、内容量・容器：125gパウチ、希望小売価格：税抜210円。発売日：8月24日、販売地域：全国、問い合わせ先：キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358。