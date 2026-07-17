三井物産流通「明日の流通をつくるフードショー]

三井物産流通グループ（柴田幸介社長）は７月１５～１６日にかけて「FOOD SHOW２０２６」をパシフィコ横浜で開催した。今回は「明日（みらい）の流通をつくる」をテーマにメーカーブース５００社、同社オリジナルブースなど過去最高の出展規模となった。来場者はスーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店など小売業からホテル、レストランのバイヤーなど多数詰めかけ熱心な商談が繰り返されていた。会場正面にはビデオを通して柴田社長自らが展示会の主旨を紹介、ナビゲータ役をこなしていた。今回の出展者構成は加工食品８７社、業務用６７社、日配１８社、惣菜１４社、酒類５０社、ペット１９社、にっぽん元気マーケット１８０社に及んだ。初出展５２社。見所が多い中で注目を浴びていたのがCO2を２０％減らす野菜農法。野菜を育てる一方、同時にCO2が２０％抑えられる発想はこれからの農業には欠かせない技術。メーカーコーナーでは六甲バターの新製品紹介ブース。昨今、男性の貧血率が増加していることに注目、鉄分入りのチーズや、抹茶ブームに便乗して抹茶チーズ、カルビーとコラボしたピザチーズなど新製品開発に積極的だ。酒類コーナーは元酒問屋だけあって出展商品数は都内最大の規模。これだけのお酒があるのかと驚かされる。