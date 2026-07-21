キリン「麒麟特製 完熟梅干しサワー」新発売

農水省、震災以前に生産・製造された農作物・食品の安全性を訴え

農林水産省は、公式ＨＰにて、食品等の流通に携わる事業主、農林水産物を原料とする食料品等のメーカーに対し、東日本大震災以前に生産・製造された農作物・食品について、化学的根拠に基づく冷静な対応を呼びかけて…