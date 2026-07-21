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📅 2026/07/21 執筆者：motoe
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キリン「麒麟特製 完熟梅干しサワー」新発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 完熟梅干しサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を8月25日より全国発売する。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てた「上質なうまさ」が特長だが、このブランドの独自価値である「品質感」がありながら、「飲みごたえ」のある味わいが好評を博している。今回、発売される。 「麒麟特製 完熟梅干しサワー（期間限定）」は、完熟梅干しの果肉感を思わせる、心地よい酸味と豊かな旨みが調和した上質で複層的な飲みごたえのあるおいしさ楽しめる商品で、酸味・塩味が効いた味わいで暑さの残る夏の終わりにぴったりな特製サワーとなる。梅干しの本格的な風味を再現するため、梅酢(無果汁)を使用するほか、キリンの独自技術である「コーヒーチェリー由来の発酵香料素材」を使用することで、飲みごたえのある味わいを実現している。 【商品概要】■商品名：「麒麟特製 完熟梅干しサワー（期間限定）」  ■発売日：8月25日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：7％ ■純アルコール量：350ml缶：19.6g、500ml缶：28g ■製造工場：キリンビール 仙台工場、名古屋工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）

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