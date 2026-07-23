ドットミー「栄養素がとれる水３商品」セブンで発売

ドットミーが展開するウェルビーイングブランドCycle.me（サイクルミー）は、7月21日より、「食物繊維がとれる水」「たんぱく質がとれる水」「ビタミンCがとれる水」の3商品を全国のセブン-イレブンにて販売を開始した。。近年、インナーケアへの関心の高まりを背景に、栄養素や美容成分などの＋αの特徴を備えた飲料の展開が広がっているが、同社では、こうしたトレンドに先駆け、2025年より「水分補給で栄養をとる」という新習慣を提案するサイクルミーウォーターシリーズを展開。今回、セブン-イレブンでの全国展開を契機に、水分補給を手軽な栄養補給の機会へと変える新たな選択肢として、より多くの消費者への提供を図るもの。今回、全国のセブンイレブンで展開されるのは、レタス約1.5個分(*1)の食物繊維がとれる、すきとおるレモンフレーバーの「食物繊維がとれる水」、たんぱく質が6gとれる、ほんのり桃フレーバーの「たんぱく質がとれる水」、レモン約5個分のビタミンCがとれる（果汁換算）、さっぱりレモンフレーバーの「ビタミンCがとれる水」の3種類。毎日の生活に欠かせない栄養素のうち、「食物繊維」「たんぱく質」「ビタミンC」に着目し、食事だけでは不足しがちな栄養素を手軽に補えるような設計となっている。なお、全国のセブン-イレブンにおける販売開始を記念して、現在、「#サイクルミーでインナーケア」投稿キャンペーンを8月21日まで開催中。サイクルミー商品を撮影し、投稿すると、抽選で15名に、サイクルミーウォーター詰め合わせセットがプレゼントされる。