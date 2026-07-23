キリンビール「一番搾りＡＣＴＩＯＮ」始動

ロイヤルホスト「山形産さくらんぼ使用のデザート」発売

ロイヤルホストは、初夏にかけて旬を迎える山形県産のさくらんぼを使ったデザート3品を、5月22日から期間限定で販売する。期間中は、乳白色の果肉と甘み・酸味のバランスのよさが特徴の「佐藤錦」、さくらんぼ本…