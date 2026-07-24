アサヒ飲料「三ツ矢サイダーミュージアム」リニューアル

江戸ソバリエ協会（東京都文京区、ほしひかる理事長）は３月１３日、ニューヨーク事務所を開設した。主な業務はアメリカにおける蕎麦文化交流の窓口とアメリカの食事情の調査。また、店舗のNY進出などのコンサルタ…
アサヒ飲料（本社：東京、社長：近藤佳代子）は、明石工場（兵庫県明石市）内の「三ツ矢サイダーミュージアム」を8月1日からリニューアルオープンする。今回のリニューアルでは、従来の「歴史展示や製造工程を見せる場」から「“おいしさのひみつ”を五感で体験できる」工場見学施設へと進化。「三ツ矢サイダー」の価値をストーリー性のある展示で体験できるよう全面刷新し、「見て・触れて・聞いて・香りを感じ・味わえる」体験型のコンテンツやクイズラリーなどの要素を新たに導入したという。施設全体で「三ツ矢サイダー」のブランドカラーの常盤色（緑）を使用し、ブランドの世界観を演出。エントランスやヒストリーホールの展示内容を更新したほか、“おいしさのひみつ体験ゾーン”や3Dフォトスポットの新設、試飲スペースを“青空のもとで三ツ矢サイダーを味わう”をコンセプトとした「シュワシュワホール」へ改修するなど、体験価値が高められた。また「シュワシュワホール」では、ペットボトル容器の水平リサイクルの取り組みや、「CO2を食べる自販機」で回収したCO2吸収材を原料の一部に活用したスツールの設置など、当社の環境負荷低減や資源循環の取り組みも展示されている。なお、予約受付は同社ホームページで7月24日から開始されている。【ミュージアム概要】■名称：三ツ矢サイダーミュージアム ■住所：兵庫県明石市二見町南二見1-33 ■見学予約方法：ホームページから予約（※6名以上の団体は電話で予約） ■電話番号：078-941-2309（9:15～16:00、休館日を除く） ■ホームページ：https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment/factory/index.html ■休館日：年末年始、指定休日（ホームページ掲載） ■入場料：無料 ■営業時間：9:30～16:50＜ショップ閉店時間：16:40／ツアー開始時間（①10時～ ②13時～ ③15時～）＞ ■所要時間：約80分 ■試飲アイテム：三ツ矢サイダーなどのアサヒ飲料製品