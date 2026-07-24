アサヒ飲料「三ツ矢サイダーミュージアム」リニューアル

カンロ「とろみ～グミ」ぶどう味発売

カンロは、特許出願中の独自製法で開発した“新レア食感”のグミ「とろみ～グミ ぶどう味」を8月26日よりファミリーマート限定で発売する。ソフトグミを超えるとろけるような口どけと果実感を実現し、グミの新た…