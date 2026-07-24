雪印メグミルク「バター専門カフェ／ザ バター」開店

中野セントラルパークで「ａｎ まかないフェス」初開催

インテリジェンスが運営するアルバイト求人情報サービスanが11月10日～13日の4日間「an まかないフェス」を中野セントラルパークにて初開催。イベントには①半年先まで予約が取れない大人気の肉料理店、…