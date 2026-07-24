雪印メグミルク「バター専門カフェ／ザ バター」開店

【動画ニュース】「“日本の食品輸出” EXPO 2024」が、6月19日 20日 21日の三日間、東京ビッグサイトで開催された。この展示会は日本の食品を東南アジアをはじめ、ヨーロッパ、世界中につなぐも…
雪印メグミルク（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）と、雪印パーラー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：森隆志）は、7月25日11時、札幌市中央区の「赤れんが テラス」内にバター専門カフェ「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター）」をオープンする。「ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ」の店内には、約40席のテーブル席とソファ席、カウンター席が用意されており、ガラス張りで明るく、落ち着いた雰囲気の中でゆったりとした時間を過ごすことが可能。また、店内工房に設置したバター製造機「バターチャーン」が稼働し、バターが作られる様子を見ることができる。なお、店舗オープンに向けて７月23日より、同店の公式ウェブサイトを開設されている。【店舗概要】■店舗名：ＴＨＥ ＢＵＴＴＥＲ（ザ バター） ■所在地：札幌市中央区北2条西4丁目1番地 赤れんが テラス 1F■営業時間：①オープン初日 7月25日（土）11：00～18：00（ラストオーダー17:00）、②7月26日（日）～ 8月31日（月）8：00～18：00（ラストオーダー17:00）、③9月 1日（火）～ 8：00～19：00（ラストオーダー18:00） ■店舗運営：雪印パーラー（プロデュース：雪印メグミルク） ■公式アカウント（Instagram）：https://www.instagram.com/the_butter_0725/?hl=ja ■公式ウェブサイト：https://the-butter.com/